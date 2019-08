Das Verwaltungsgericht geht in seinem Urteil auch auf einen Nebenschauplatz ein. Zwei heutige Gemeinderäte hatten bei der ersten Auflage des Gestaltungsplanes Dorfzentrum Nord Einsprache eingereicht. Beide waren zu dieser Zeit nicht im Gemeinderat. Bei der Behandlung der Einsprachen im wenig später neu gewählten Gemeinderat war einer der beiden im Ausstand. Als es dann darum ging, zu entschieden, ob man Beschwerde gegen den Regierungsratsbeschluss einreichen will, stimmten dann aber beide Gemeinderäte mit. Laut Verwaltungsgericht ist dies rechtens: «Die beiden Mitglieder des Gemeinderates mussten aufgrund des allgemeinen kommunalen Interesses an dem Geschäft nicht in den Ausstand treten.»