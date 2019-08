Am Montagabend kollidierte im Wald zwischen Niederbipp und Aarwangen ein Lastwagen mit einer Zugkomposition der Aare Seeland mobil AG (asm). Die zuständige Kantonspolizei Bern informierte nicht mit einer Medienmitteilung, gab aber auf Anfrage Auskunft. Die Bilder stammten vom Fernsehsender TeleM1.

Ein Leser erinnerte sich daraufhin an einen Unfall mit dem «Bipperlisi» Mitte August beim Knoten Hinterriedholz. Den Unfallhergang habe er nicht gesehen. «Aber nach meinem Gefühl war es ein heftiger Crash, das ‹Bipperlisi› blockierte etwa zur Hälfte die Waldaustrasse», schreibt er dieser Zeitung. «Das hat mich erstaunt so etwas an einem gesicherten Bahnübergang zu sehen», meint der Günsberger, der den Unfall nach Arbeitsschluss mitbekam und lieber nicht mit Namen genannt werden möchte. Er vermutet, dass etwas mit der Sicherungsanlage nicht funktioniert hatte.

Die Anlage mit den Halbschranken funktionierte aber einwandfrei, wie die asm informiert. Der Grund für den Zusammenstoss ist ein simpler: Laut Polizei überfuhr der Autolenker auf der Waldaustrasse das «Kein Vortritt»-Schild und über den Bahnübergang und wollte in die Baselstrasse einbiegen. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens im Feierabend konnte er den Bereich zwischen den Schienen und der Strasse, der zu eng für ein Auto ist, aber nicht mehr verlassen, als das «Bipperlisi» aus Richtung Flumenthal nahte. Die Zugkomposition, die nicht mehr bremsen konnte, erfasste das Fahrzeug am Heck. Es entstand Schaden an der Heckstange sowie am Kofferraum. Auch das «Bipperlisi» wurde beschädigt. Niemand wurde verletzt.

Mitarbeiter der asm kontrollierten daraufhin wie nach jedem Unfall die Anlagen auf ihre Funktionsfähigkeit. «Dies u. a. auch im Zusammenhang mit Versicherungsfragen», so Direktor Fredy Miller.