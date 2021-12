Wasseramt Die Filmtage möchten den Prix d'honneur gerne wieder vor Publikum verleihen Die Gemeindepräsidenten und die Gemeindepräsidentin des Wasseramtes beschäftigten sich an ihrer letzten Zusammenkunft des Jahres mit einem ganzen Strauss von Themen. Unter anderem auch mit den Solothurner Filmtagen.

Die letzte Preisverleihung des Prix d' honneur der Wasserämter Gemeinden vor Ort mit Preisträgerin Bea Cuttat. Dazu von links: Matthias Lerf, Simon Wiedmer (Vertreter Wasseramt) und die bisherige Filmtagedirektorin Anita Hugi. Michel Lüthi

Traditionellerweise sind an der letzten Sitzung im Jahr immer die Solothurner Filmtage zu Gast. Seit vielen Jahren sponsern die Wasserämter Gemeinden den Filmpreis Wasseramt, der vor einigen Jahren in «Prix d’Honneur» umbenannt wurde. Dieser wird am Donnerstag, 20. Januar 2022, übergeben.

Anita Panzer (Vizepräsidentin Solothurner Filmtage) gab einen kurzen Überblick über die Ereignisse der letzten Wochen und Monate, die unter anderem vom Abgang der Direktorin Anita Hugi und den Restrukturierungen innerhalb der Organisation geprägt waren.

Möglichst wieder vor Ort

Geschäftsführerin Veronika Ross ging danach kurz auf die nächsten Filmtage ein. «Wir hoffen sehr, dass es wieder möglich wird, die Filme vor Publikum zu zeigen», meinte sie:

«Ein Filmfestival lebt von Begegnungen und Debatten.»

Notfalls sei man aber so weit vorbereitet, dass die Solothurner Filmtage zum zweiten Mal online über die Bühne gehen könnten.

Auch der «Azeiger» muss digitaler werden

«Online» - das ist auch ein Stichwort, das Hans Ruedi Wüthrich (Geschäftsführer Azeigerverband) beschäftigt. Immer noch halten die Gemeinden aus dem Bucheggberg und dem Wasseramt 50,8 Prozent des «Azeigers» in ihren Händen. Wüthrich sagte:

«Der ‹Azeiger› gehört euch. Er ist ein verlässliches Publikationsorgan.»

Gerade in der Coronazeit habe sich die Wichtigkeit die Bevölkerung gezielt informieren zu können, verstärkt. Aber auch der «Azeiger» müsse sich wandeln und vermehrt ein junges Publikum ansprechen. «Digitalisierung» heisse deshalb das Zauberwort für die Zukunft. So habe man die Homepage in der Zwischenzeit aufgepeppt. Der «Azeiger» könne auch als App aufs Handy geladen werden und es gebe erste digitale Spezialinhalte.