Selzach: Ein Diktat von Bettlach verhindern

Nachdem sich der Gemeinderat von Selzach in einem Zimmer des Altersheims wiedergefunden hatte, wurde das Geschäft noch intern besprochen. Gemeindepräsidentin Silvia Spycher würdigte die Mitarbeit von Christoph Scholl (FDP) in der Arbeitsgruppe. Dieser wehrte sich nochmals gegen den Vorwurf, in der Arbeitsgruppe sei nicht kritisch gearbeitet worden. «Wer mich kennt, der weiss, dass wir das Geschäft mehrmals hinterfragt haben.» Er sei ganz klar für die Umwandlung des Zweckverbandes in eine nicht gewinnorientierte Aktiengesellschaft.

In der Detaildiskussion waren es dann vor allem zwei Dinge, die die Selzacher sichergestellt haben wollten. Einerseits die Mehrheitsverhältnisse. Bisher hält Selzach im Zweckverband einen Anteil von 45 Prozent und Bettlach von 55 Prozent. Damit die beiden Gemeinden einen rechnerischen Anteil von zwei Dritteln in der künftigen AG haben, müsste Selzach demnach mindestens 30 Prozent der Aktien halten und Bettlach 37 Prozent. «Mit einem Selzacher Anteil von mindestens

34 Prozent können wir ein Diktat von Bettlach in diesen Abstimmungen, in denen eine Zweidrittelmehrheit nötig ist, verhindern», beantragte Christoph Scholl. Der Antrag wurde einstimmig gutgeheissen.

Einstimmig für Umwandlung

«Die Bevölkerung möchte vielleicht wissen, was im Aktionärsbindungsvertrag stehen wird, bevor sie Vollmacht für eine mögliche Umwandlung erteilt», plädierte Hans-Peter Hadorn (CVP). Seine Kolleginnen und Kollegen zeigten Verständnis für dieses Anliegen, aber die Bevölkerung stimme einzig über das Auslagerungsreglement ab. Der Aktionärsbindungsvertrag wird in der Folge zwischen den Gemeinden ausgearbeitet. Man wolle aber natürlich detailliert an der Gemeindeversammlung informieren, wie der Aktionärsbindungsvertrag ausgestaltet werden soll.

Ein formeller Antrag von Andreas Altermatt fand nach längerer Diskussion Gefallen. Der Selzacher Gemeinderat votierte einstimmig für die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (uby)