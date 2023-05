Lehrerseminar «Mit Peter Bichsel habe ich ein Zimmer im Kosthaus geteilt»: Ehemalige erinnern sich an das Solothurner Lehrersemi, dessen Tage nun gezählt sind

2029 soll die Pädagogische Hochschule von Solothurn nach Olten umziehen. Fünf Absolventen und Absolventinnen erinnern sich an ihre Zeit am Lehrerseminar in der Ambassadorenstadt – an unerwünschte Küsse, Spargelessen und das Entzünden des Politfunkens.