Was im Februar geschah: Täter erklärt wie es zum Grosseinsatz der Polizei gekommen war

Erstmals äussert sich der Täter B.*, welcher vergangenen Februar einen Grosseinsatz der Polizei in Gerlafingen ausgelöst hatte, gegenüber den Medien zum Vorfall. Damals berichtete die Tele M1, dass B. Drohungen an die Sanitäter gerichtet hatte, die ihm zur Hilfe gekommen waren. Damit löste der 49-Jährige sogar den Grosseinsatz der Sondereinheit Falk aus und wurde schliesslich in Handschellen abgeführt.