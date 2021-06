Wangen an der Aare Drei Verletzte nach Auffahrkollision auf der A1 Auf der Autobahn A1 kam es am Sonntagnachmittag zur einer Auffahrkollision mit drei Personenwagen. Ein Auto fing kurzzeitig an zu brennen. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt ins Spital gebracht.

Beim Auffahrunfall kam es zu drei leicht verletzten Personen. Kapo So

Am Sonntag, gegen 13.20 Uhr, kam es auf der Autobahn A1 bei Wangen an der Aare zu einer Auffahrkollision zwischen drei Personenwagen. Die Fahrzeuge waren auf dem Überholstreifen in Richtung Zürich unterwegs. Eine Autolenkerin bemerkte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr abbremsten und fuhr in der Folge in das Heck des vorausfahrenden Autos, welches dann auf das vor ihm stehende Auto geschoben wurde.

Die Feuerwehr Zuchwil rückte aus, um ein brennendes Fahrzeug zu löschen. Kapo So

Beim Unfall wurden drei Personen leicht verletzt und mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Das mittlere Fahrzeug fing kurzzeitig an zu brennen, weshalb die Feuerwehr Zuchwil ausrückte und den Brand rasch löschen konnte. (kps)