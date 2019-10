Bethli Lüthi wuchs bereits in Balm bei Günsberg auf. Nach der Schule besuchte sie die Hauswirtschaftsschule im Wallierhof und heiratete ihren Mann Fritz, einen Bauern. Gemeinsam übernahmen sie 1981 den Hof von Bethlis Eltern in Balm und leben seither dort. Das Familienleben, die Landwirtschaft und die Tiere sind die wichtigsten Dinge im Leben der Autorin. Ausserdem engagiert sie sich seit über dreissig Jahren in der katholischen Kirche Günsberg, wo sie gemeinsam mit drei Kolleginnen vor 33 Jahren das erste Erntedankfest organisierte. Bis heute ist sie ein wichtiger Bestandteil des alljährlichen ökumenischen Erntedankfestes, denn jedes Jahr liest sie am Fest eine ihrer Geschichten vor. «Ich habe vieles erlebt und schon immer gerne Geschichten erzählt.» Irgendwann habe sie angefangen, Geschichten aufzuschreiben und sie am Erntedankfest vorzulesen, heute liest sie auch regelmässig an Gottesdiensten eine Geschichte vor.

15 Geschichten aus dem Leben

Ihre Geschichten handeln von persönlichen Begegnungen und Erlebnissen, dem Alltag auf dem Bauernhof, von Höhen und Tiefen, von Gott und der Welt, von Werten und Einstellungen – vom Leben halt. Und aus 15 dieser Erntedankfest-Geschichten ist nun ein Buch entstanden. «Damit hätte ich nie gerechnet, dass ich einmal ein Buch mit meinen Geschichten füllen werde», lacht Lüthi. Sie sei eigentlich eine eher zurückhaltende und schüchterne Person, die sich ungern in den Mittelpunkt stelle. «Zu Beginn fiel mir auch das Vorlesen der Geschichten schwer, aber mittlerweile geht es gut, obwohl ich immer ein bisschen nervös bin, wenn ich vor einem Publikum lese.»

Die Idee, Lüthis Geschichten in einem Buch zu sammeln und dann zu veröffentlichen, kam vor allem von den Leuten, die ihre Geschichten kennen und bewundern. Ein grosser Fan von Bethli Lüthis Geschichten ist Samuel Stucki, Pfarrer der reformierten Kirche im unteren Leberberg. Er hat die heutige Autorin davon überzeugt, dass ihre Geschichten einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden sollten. Eine weitere Mitinitiantin des Buches ist Bernadette Häfliger, die Gemeindeleiterin in Günsberg. «Sie schreibt meine handgeschriebenen Geschichten mit dem Computer ab und macht sie so leserlich», erklärt Lüthi lachend.

Grosse Vernissage am Erntedank