Die FDP hat mit zwei Leuten die kleinste Liste. Parteipräsident Emanuele Coppe hofft trotzdem, dass die FDP den Sitz, der vor vier Jahren verloren ging, wieder holen kann. Christoph Moser tritt erneut an. Auch er spricht die Ortsplanung als eines der wichtigsten Themen an. «Die bestehenden Flächen ausnützen und verdichtet Bauen. Keine Ausdehnung der Siedlungsgrenze», ist sein Credo. Moser möchte zudem den Steuerfuss mindestens halten, lieber senken, in die Infrastruktur investieren und Zusammenarbeit in der Region nützen, wo es Vorteile für die Einwohner bringt. Peter Fehlmann, als zweiter Kandidat, ist mit diesen Aussagen einverstanden und möchte zusätzlich auch noch das kulturelle Leben in der Gemeinde und damit verbunden die Vereine fördern.