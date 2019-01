Laut Gemeindepräsident Etienne Gasche haben 26 Einwohnerinnen und Einwohner Mitwirkungseingaben eingereicht, die nun vom Gemeinderat zur weiteren Bearbeitung an die eingesetzte Arbeitsgruppe überwiesen wurden.

Die Revision der Ortsplanung ist eine gute Gelegenheit, die Grösse der Gemeinde zu steuern. Oekingen wuchs in den letzten 25 Jahren, laut Bericht zur Ortsplanungsrevision, im Schnitt um 1,5 Prozent pro Jahr. Das Wachstum hat sich aber gerade in den letzten Jahren verstärkt. In den nächsten 15 Jahren will man die Tausendergrenze in der Bevölkerungszahl übertreffen. Heute zählt die Gemeinde rund 840 Einwohnerinnen und Einwohner. In den Prognosen wird von einem jährlichen Wachstum zwischen 1,4 und 1,9 Prozent ausgegangen. In 15 Jahren soll Oekingen zwischen 1033 und 1119 Einwohner haben.

Wachstumspotenzial vorhanden

Vordringliches Ziel sei es, laut Bericht, das Wachstum, welches in den letzten Jahren in Oekingen stattgefunden hat, nicht künstlich zu bremsen. Das bisherige Wachstum hat sich grossmehrheitlich innerhalb des Siedlungsgebiets abgespielt. Die Gemeinde hat immer noch grosses Wachstumspotenzial innerhalb des aktuellen Siedlungsgebiets. Das gewünschte Wachstum könne ohne Beschneidung der umliegenden Natur und Landschaft auch langfristig fortgesetzt werden. Die Gemeinde verfügt zudem über keine Landreserven, welche sie als Kompensation für eine allfällige Einzonung einsetzen kann.