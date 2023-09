Wurde in Lohn-Ammannsegg eine Schülerin in ein Auto gezerrt? Die Polizei widerspricht – und rügt die Schulleitung

Am Dienstag soll eine Schülerin in Lohn-Ammannsegg in ein Auto gezerrt worden sein. Die Eltern alarmierten daraufhin die Polizei, die Schulleitung schickte Patrouillen los. Doch die Kantonspolizei Solothurn warnt davor, Angst zu verbreiten, bevor der Sachverhalt klar ist.