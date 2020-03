Vor genau 300 Jahren am Galgen des solothurnischen Hochgerichts gehängt — ein Rückblick

Heute vor genau 300 Jahren – am 9. März 1720 – wurde am Galgen des solothurnischen Hochgerichtes Antoine Louis Mairet gehängt. Er stammte aus Namur in Flandern, welches damals zu Frankreich gehörte, heute aber belgisch ist. Dieser damalige, gemauerte Galgen befand sich oben auf dem Steinenberg, nahe der heutigen Gemeindegrenze zwischen Feldbrunnen und Riedholz, wenige Meter vom heutigen Bipperlisi-Trassee entfernt.

Der junge, 19-jährige Antoine Louis Mairet hatte sich zahlreicher Diebereien schuldig gemacht. Während zweier Jahre hatte er immer wieder Geld, aber auch Textilien aller Art gestohlen. Anfangs 1720 wurde er in Solothurn inhaftiert und von der damaligen Staatsgewalt zu verschiedenen Malen «gütlich, aber teilweise auch peinlich» examiniert, nämlich durch die vier Patrizier alt Rat Peter C. Anton von Besenval von Brunstatt, alt Rat Gibelin, jung Rat Johann Friedrich Wallier von Wendelsdorf und gross Rat Ludwig Joseph Wagner.

Zum Tode verurteilt durch Hängen

Am Mittwoch, 6. März 1720, wurde von diesen Herren ein hartes Urteil gesprochen. Im Staatsarchiv Solothurn wird im sogenannten «Vergicht- und Turnrodel» von 1720 ein mehrseitiges Protokoll mit folgendem Inhalt – auszugsweise – aufbewahrt: «Nach genossenem Henkersmahl ist der Delinquent in den Ring vor der ‹Krone› zu führen, wo das Todesurteil öffentlich verkündet, und der also Verurteilte dem Hauptrichter übergeben werden wird. Dieser hat dem armen Menschen die Hände auf den Rücken zu binden und ihn hinaus zum Hochgericht am Steinenberg zu führen, wo er ihn am Galgen aufzuknüpfen und zu strangulieren und alsdann der Luft, den Vögeln und andern zu einem abschreckenden Exempel zu überlassen hat.» Antoine Louis Mairet musste demnach zu Fuss eine ähnliche Strecke zurücklegen, wie sie heute vom Bipperlisi befahren wird.