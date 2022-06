Vogelkolonie Die Uferschwalben sind zurück in Flumenthal – sie müssen vor dem Marder geschützt werden Letztes Jahr haben die Uferschwalben erfolgreich die künstlich erstellte Brutwand bei Flumenthal besiedelt. Jetzt sind sie zum Brüten zurück. Allerdings braucht es nun Zäune – wegen der Schaulustigen und wegen der Marder.

Die künstliche Brutwand für die Uferschwalben am Aareufer in Flumenthal. Rahel Meier

Die Uferschwalbe ist die kleinste europäische Schwalbenart. Sie brütet in Kolonien und bewohnt sandige Steilwände an Flussufern und in Kiesgruben. Die Kolonien können einzelne bis einige Hunderte Brutpaare umfassen.

Im Kanton Solothurn ist die Uferschwalbe aus Kolonien in Kiesgruben im Bucheggberg, Wasseramt, Gäu und ­Niederamt bekannt. Und seit letztem Jahr brütet sie auch in Flumenthal, in einer künstlich erstellten Brutwand.

Letztes Jahr brüteten die Uferschwalben erfolgreich. Hansjörg Sahli

Nachdem die Jungen im letzten Jahr ausgeflogen sind, sind die Uferschwalben weitergezogen. Jetzt sind sie rechtzeitig zur Brutzeit wieder zurückgekehrt.

Die Brutröhren müssen vor dem Marder geschützt werden. zvg/Amt für Raumplanung

Um die Brutröhren zu schützen, wurde jetzt ein sogenanntes Flexinet, eine Art Elektrozaun, angebracht. Diese Vorrichtung wird auch zum Einzäunen von Schafen verwendet. Jonas Lüthy (Amt für Raumplanung) meint dazu:

«Bisher sind wir davon ausgegangen, dass wir die Uferschwalben vor dem Fuchs schützen müssen. Aber offenbar sind es Marder, die versuchen, die Brut zu fressen.»

Der eigentliche Erfinder der künstlichen Brutwände ist Ueli Müller (Müller Kies AG). Im Kieswerk der Firma in Stetten brüten seit 2011 Uferschwalben und die Kolonie ist heute eine der grössten schweizweit.

Müller hat letztes Jahr im Auftrag des Amtes für Raumplanung die künstliche Brutwand in Flumenthal gebaut. Er war es auch, der dazu riet, den Elektrozaun durch ein Flexinet zu ersetzen, weil er den Marder mit einer Wildtierkamera beim Räubern an seiner Brutwand in Stetten entdeckte.

Zusätzlich wurden die Absperrungen erneuert, da die Brutwand letztes Jahr zu einem regelrechten Ausflugshotspot wurde und die Vögel sich teilweise gestört fühlten.

Die Zuschauer erhalten genug Platz, aber sie werden auch auf Abstand gehalten. zvg/Amt für Raumplanung

Die Uferschwalben brüten rund zwei Wochen. Danach brauchen die Jungvögel rund drei Wochen, bis sie selbst ausfliegen.