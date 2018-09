Die Reise begann bereits im Kindesalter, als sie sich als Elfjährige zu den Bandproben ihres älteren Bruders schlich. Später in der Bezirksschule Derendingen wurde es konkreter: «Da gründeten wir eine Schülerband und spielten vorwiegend Rock. Unser erster Auftritt war am Abschlussfest», erzählt Stephani.

«Take A Ride» – eine Fahrt machen. So nennt sich das Debütalbum der Zuchwilerin Claudia Stephani, welches sie 2015 veröffentlichte. Drei Jahre später steht sie mit ihrer zweiten Platte – einer EP – in den Startlöchern. Als bewegte Fahrt kann man auch Stephanis Weg zur Musikerin bezeichnen.

Tauchen statt Singen

Im 10. Schuljahr sang sie in einer Schülerband, die darüber hinaus mit dem Solothurner Pianisten und Komponisten Samuel Blatter weitergeführt wurde. «Wir nannten uns ‹Freakadells› und traten sogar im Kofmehl auf», erzählt die Primarlehrerin.

Im Alter von 20 Jahren legte sie eine längere musikalische Pause ein. «Andere Dinge waren wichtiger», erklärt Stephani. Als sie ein paar Jahre später in eine WG zog, änderte sich das wieder. Dank ihrer Mitbewohnerin begann sie wieder aufzutreten, etwa an Hochzeiten. «Da schrieb ich auch meine ersten Songs», fügt die Zuchwilerin an, weil sie weder Fernsehen noch Internet-Zugang hatte.

Zu diesem Zeitpunkt entschloss Stephani sich, wieder in ihren Beruf als Primarlehrerin zurückzukehren. «Ich arbeitete vorher unter anderem an einer Tauchschule und in einem Ski-Gebiet, doch das Arbeiten und Musizieren mit Kindern vermisste ich», erklärt die Musikerin. Damals wollte sie einfach Verschiedenes ausprobieren. Heute unterrichtet sie auf der 3. und 4. Primarstufe.