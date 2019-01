Die Gemeindepräsidenten Norbert Häberle (Lommiswil) und Etienne Gasche (Oekingen) beantworten Fragen

Ich habe mit der Gemeindeverwalterin zusammen die Überarbeitung der Verwaltungsabläufe in Angriff genommen – ein Prozess, der einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Die Formulierung der Legislaturziele und des Räumlichen Leitbildes sowie die Aufgleisung der Ortsplanungsrevision sind weitere wichtige Resultate.

Ich startete mit wenig konkreten Erwartungen in das neue Amt. Schon etwas überrascht hat mich dann der zur Aufgabenerfüllung nötige Zeitaufwand – zum Glück verfüge ich als (unfreiwilliger) Frühpensionär diesbezüglich über genügend Flexibilität. Die allseits entgegengebrachte Wertschätzung hatte ich so auch nicht erwartet.

Als Quereinsteiger ohne Erfahrung in einem politischen Amt hat mich die Vielseitigkeit und Komplexität der Herausforderungen beeindruckt. Dass diese in einer Gemeinde bewältigt werden können, weil sich ganz viele Leute gratis oder für ein symbolisches Entgelt engagieren und Verantwortung übernehmen, finde ich grossartig.

Etienne Gasche, Oekingen.

Was waren die prägendsten Erfahrungen in Ihrem neuen Amt?

An der neuen Aufgabe schätze ich sehr das Zusammenspiel zwischen den lokalen Behörden, den anderen Gemeinden und den kantonalen Fachstellen. Was für mich aber am wichtigsten ist: der regelmässige Austausch mit der Dorfbevölkerung. Diese Begegnungen machen die sehr abwechslungsreiche Arbeit eines Gemeindepräsidenten aus – kein Tag ist wie der andere.





Was haben Sie nicht erwartet?

Die Vielfältigkeit und die Menge der Informationen und Begehren, welche an ein Gemeindepräsidium herangetragen werden, habe ich tatsächlich unterschätzt. Insbesondere die Flut an Informationen zu kategorisieren und Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, ist nicht immer einfach und ein grosser Zeitfresser. Diese Informationsflut führt auch zu (teilweise unnötigem) Aufwand, was für nebenamtliche Gemeindepräsidien meines Erachtens eine grosse Herausforderung darstellt.





Was konnten Sie in dieser kurzen Zeit in Ihrer Gemeinde bewirken?

Es wäre vermutlich vermessen, wenn ich mich nach der kurzen Zeit als Gemeindepräsident mit «fremden Federn» schmücken würde. Die verschiedenen laufenden Projekte (wie z.B. die laufende Ortsplanungsrevision) innerhalb der Gemeinde wurden von meinem Vorgänger, Marcel Linder, in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und den betroffenen Kommissionen gut vorbereitet und initiiert. Ich hatte das Glück, dass ich eine intakte Gemeindeorganisation übernehmen durfte, welche ich auch weiterführen – in einzelnen Bereichen jedoch noch mit meiner Handschrift versehen – will.