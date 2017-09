Der Winterbetrieb wird das Sportzentrum nichts kosten. Ein teurer Winterbetrieb würde von der Bevölkerung nicht goutiert. Ist es realistisch von quasi null Kosten für die Gemeinde auszugehen?

Die Gemeinde leistet auch jährlich 25 000 Franken an die Betriebskosten. Aber, und das hat mich sehr positiv überrascht, unsere Beitragsgesuche haben in der Region, in anderen Gemeinden Resonanz gefunden. Von den geschätzten jährlichen 260 000 Franken Betriebskosten für den Winterbetrieb der Traglufthalle sind zur Zeit nur noch zirka 20 000 Franken nicht gedeckt, und das über die nächsten zehn Jahre hinweg.

Weshalb wurden Sie zum Verwaltungsratspräsidenten des Sportzentrums gewählt?

Innerhalb des Verwaltungsrates hat Jürg Kilchenmann angekündigt, dass er zurücktreten will, sobald die neuen Reglemente und die Struktur greifen. Als Zuchler habe ich natürlich eine Beziehung zum Sportzentrum. Ich war Gemeinderat, bin bereits im Verwaltungsrat und nahm auch Einsitz in der Task Force, die die neuen Strukturen und das nun vorliegende Sanierungsprojekt erarbeitete. So bin ich in die Aufgabe hineingewachsen.

Und Sie sind vom Fach.

Ja, deswegen ist das anstehende Freibadprojekt sehr reizvoll aber auch anspruchsvoll. Übrigens gilt das auch für den neu berufenen Verwaltungsrat Reto Affolter, ebenfalls ehemaliger Gemeinderat, der als Geschäftsleiter eines Bauingenieurunternehmens viel Wissen und Verständnis für die Projektabwicklung mitbringt. Deshalb haben wir uns in diese Richtung verstärkt. Und das restliche Team ist eingearbeitet, kennt sich und arbeitet gut zusammen. Ebenso ist die Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung des SZZ sowie der Gemeinde sehr gut.

Was wird in den nächsten fünf Jahren zusätzlich investiert?

Wir planen neu ein Kunstrasenprojekt umzusetzen, auch für den FC Zuchwil. Das ist aber ein Gegengeschäft im Zusammenhang mit dem Verkauf der Widisportanlage. Abgeschlossen ist die Erneuerung der Energiezentrale. Was noch ansteht, sind Heizung, Lüftung und eine Erneuerung der Steuerung. Sanierungsbedarf besteht auch bei der Beleuchtung im Hallenbad. Und dort muss zudem die Rutschbahn ersetzt werden. Wir haben jährlich einen Sanierungsbedarf von durchschnittlich 1 Million Franken. Diese erwähnten Projekte eingeschlossen. Der Wiederbeschaffungswert der Anlage beträgt rund 45 Mio. Franken, also sind 1 Million Franken jährlich nicht zu hoch gegriffen.

Welches sind Ihre Ziele für das Sportzentrum?

Ich will mit dem Verwaltungsrat und dem Betrieb das Betriebsergebnis steigern, indem wir mehr Gästen ein attraktives Angebot bieten können. Auch müssen wir die Betriebskosten senken können. Es muss das Ziel sein, die die Gemeinde zu entlasten.