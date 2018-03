Jakob Nussbaumer weiss schon seit sechs Jahren, dass er den Paradieshof am 31. März verlassen muss. Damals wurde sein Pachtvertrag nach über 30 Jahren Arbeit auf dem Hof aufgekündigt. Wieso es so weit kommen musste, kann er zwar immer noch nicht nachvollziehen, aber er hat ein neues Zuhause in Kyburg gefunden und will positiv in die Zukunft sehen, wie er selbst sagt.

Zu schaffen macht ihm, dass er nicht weiss, ob und vom wem das Landwirtschaftsland rund um den Hof ab dem 1. April bewirtschaftet wird. «Die Besitzer habe sich bei mir nicht mehr gemeldet, und sie wollen keinerlei Auskunft über ihre Pläne geben», so Nussbaumer. Er hat sein ganzes Leben als Bauer verbracht. «Mir liegt das im Blut, und es tut mir weh, wenn alles, was ich hier gemacht habe, kaputt geht.» Er hofft zudem, dass nicht irgend ein Auswärtiger herkommt und einen überrissenen Pachtzins zahlen wird.

Seltene Obstsorten

Nussbaumer war bekannt für sein Obst. Er hat vor allem Zwetschgen und Kirschen in seinem Hofladen verkauft. Über 60 Hochstammbäume hat er in den letzten Jahren angepflanzt. Als Investition in die Zukunft. Darunter auch Pro Specie Rara-Sorten. Deshalb hat sich auch Pro Natura eingeschaltet und wollte die Besitzer des Hofes dazu bewegen, den Hochstammobstgarten zu erhalten und einen allfälligen neuen Pächter dazu zu verpflichten, die Bäume zu erhalten und zu pflegen.

Aber der Brief sei ungeöffnet zurückgekommen, wie Geschäftsführerin Ariane Hausammann bestätigt. Ein zweiter Brief, in einem neutralen Couvert geschickt, wurde nicht beantwortet. Wenn die Bäume nicht mehr geschnitten und gepflegt werden, dann tragen sie keine Früchte mehr. «Hochstammobstbäume sind für die ökologische Vielfalt sehr wichtig», so Hausammann. Aber mehr als eine Bitte aussprechen, könne Pro Natura nicht. Es gebe keine gesetzliche Verpflichtung, solche Bäume zu erhalten und zu pflegen.

Rund um den Hof stehen zurzeit diverse Gefährte und Anhänger. Bereit für Interessierte, die die Fahrzeuge kaufen möchten. In seine neue Wohnung nimmt Nussbaumer nur wenig mit. Werkzeug um im Garten zu arbeiten, denn einen solchen hat er dort immer noch. Auch Sohn Lukas, der den Paradieshof gerne übernommen hätte, kann nur einige wenige Gerätschaften seines Vaters übernehmen. Harassen, der Traktor, die Melkmaschine, der Ladewagen, der Milchtank, das Fahrsilo, Heuballen: Nussbaumer verkauft alles. Die Aufgabe des Hofes hat auch finanzielle Folgen: Er rechnet mit Unkosten von über 20 000 Franken. Zudem muss er das Fahrsilo und den Hofladen rückbauen. Die Besitzer des Hofes haben das schriftlich mitgeteilt und so verlangt.