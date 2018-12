Hudelwetter draussen. Eine umfangreiche Traktandenliste drinnen an der Gemeindeversammlung mit geschätzter Beratungsdauer von zwei bis drei Stunden. Dennoch hatten sich 54 Stimmberechtigte plus Gäste im Gemeindesaal eingefunden, weil ihnen Gerlafingen am Herzen liegt. Es hatte sich nämlich herumgesprochen, dass die «Geburt» des Budgets 2019 mühevoll und nur mit etlichen intensiven Zusatzrunden gelang. Deshalb galt es, Politik und Verwaltung jetzt den Rücken zu stärken.

Der als sportlich bekannte Gemeindepräsident Philipp Heri verlor in seinen Ausführungen zu den acht Traktanden, die er reduziert auf wesentliche Änderungen durcheilte, keine Zeit mit überlangen Erläuterungen. Denn er wusste, dass der «harte Gerlafinger Kern», der vor ihm versammelt war, bereits gut informiert war. Aber er hob hervor, dass der gerade getroffene Beschluss des Kantonsrates, mit den anteiligen Kosten für Sanierungen der Kantonsstrassen nicht mehr die Anliegergemeinden zu belasten, dem Gerlafinger Haushalt 2019 einen Ertragsüberschuss von 738 000 Franken bescheren würde.