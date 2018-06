Der Biologe ist technischer Berater der Repla und betreut die Vernetzungsprojekte in den Bezirken Lebern, Bucheggberg und Wasseramt. Diese Projekte seien allesamt auf gutem Weg. «Der Erfolg ist schwierig zu umschreiben, denn er lässt sich nicht messen. Was wir aber sehen und dokumentieren können ist, dass sich Pflanzen und Tiere wieder ansiedeln, die vorher verschwunden waren.» Deshalb diene diese Arbeit der gesamten Bevölkerung. Vor allem denjenigen, die die Naherholungsgebiete in der Freizeit nützen.

Öffentlichkeit informieren

«Wir haben schon Themenabende und Flurbegehungen angeboten», erklärt Bruno Meyer (Präsident Arbeitsgruppe Landschaftsqualität und Vernetzung Repla Espace Solothurn). Immer wieder werde aber festgestellt, dass die Bevölkerung nur wenig über die Vernetzungsprojekte wisse. Weil die Repla dies ändern möchte, wurden in den vergangenen Tagen Informationstafeln aufgestellt.

Ein solcher Vernetzungspfad befindet sich in Altreu. Wer spazieren geht, kommt an diversen Tafeln vorbei. Wo eine Buntbrache steht, wird die entsprechende Informationstafel aufgestellt. Ist es eine extensiv genutzte Wiese, kommt diese Tafel zum Einsatz. Bei einer Hecke ist es demzufolge wiederum eine andere Tafel.

Die Texte auf den Informationstafeln wurden möglichst kurz und prägnant formuliert. Dazu kommen Bilder. «Wer zu viel lesen muss, hört sofort wieder auf», weiss Martin Huber. Die Tafeln sind zudem einfach aufzubauen und wieder zu demontieren. «Die Natur lebt. Wo heuer eine Buntbrache ist, ist nächstes Jahr vielleicht schon etwas anderes.»