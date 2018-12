Noch vor Jahresende sind für das Riverside-Areal an der Aare in Zuchwil wichtige Dinge geschehen. Der Regierungsrat hat die beantragte Teilzonen- und Nutzungsplanänderung für das Areal Riverside in einem Regierungsratsbeschluss Ende November 2018 genehmigt. Nun erfolgte der Besitzerwechsel der Widi noch vor Ablauf des Jahres.

Die Swiss Prime Anlagestiftung mit Sitz in Olten übernimmt laut Amtsblatt die Parzelle Nummer 2651 mit 29'212 Quadratmeter Land von Zuchwil. Dazu gehören die Industrie-Gebäude 31 und 31 a sowie das öffentliche Gebäude 29. Weiter kauft Swiss Prime Anlagestiftung die Parzelle 3014 von der Gemeinde Zuchwil. Das sind weitere 1873 Quadratmeter Land südlich anschliessend an die Parzelle 2651.

Erste Etappe mit fünf Häusern