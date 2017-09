Im Jahr 2000 gründete Jeanne Bessire im Zentrum Bucheggs (Rütiacker) den «Pferdehof Buechi», der sich im Laufe der Zeit zum Cutohof entwickelte. Auf dem Pferdehof werden hauptsächlich sonderpädagogische Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen durchgeführt.

Diese werden von zahlreichen Institutionen wie etwa dem Blumenhaus Buchegg, Rodania Grenchen, der Alten Schmitte in Lohn oder dem Discherheim in Solothurn rege genutzt. Etwa hundert Personen erhalten auf diese Weise die Möglichkeit, in ihrem Alltag vom sonderpädagogischen Umgang mit Pferden zu profitieren.

Mit zunehmender Beliebtheit des Angebots ist die bestehende Anlage im Rütiacker Buchegg zu klein geworden. Auch ein gedeckter, allwettertauglicher Reitplatz fehlt, und die Anlage ist nicht rollstuhlgängig. Der bestehende Mietvertrag läuft ausserdem bald aus, weshalb der Betrieb seit längerem auf der Suche nach einem neuen Standort ist.

Nach einigen Anläufen, der Suche nach Alternativen und vielen Umwegen wurde im Gebiet Heilibräch an der Südwestecke Küttigkofens ein geeigneter Standort gefunden. Zwei der Betreiberinnen des Cutohofes besitzen dort Land und ein Wohnhaus.

Dort soll der neue Cutohof mit gedecktem Reitplatz entstehen. Im Frühling nahm der Gemeinderat Buchegg zustimmend Kenntnis vom Entwurf des Gestaltungsplans und vom Raumplanungsbericht und beschloss die Freigabe zur kantonalen Vorprüfung, welche mittlerweile erfolgte. (lrb)