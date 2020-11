Vereinspräsident Martin Rüfenacht muss gehen

Am Ende der Delegiertenversammlung in der Mehrzweckhalle Lüterswil-Gächliwil fand auch die Präsidentschaft ein Ende. Die 26 anwesenden Delegierten waren bereits unterrichtet von der Demission Martin Rüfenachts, des ersten Präsidenten des neu gegründeten Verbands Bevölkerungs- und Zivilschutz Aare Süd. Um es aber auch Unbeteiligten deutlich zu machen, trat Vizepräsidentin Rita Mosimann im Traktandum Wahlen ans Mikrofon und dankte Rüfenacht für seine Arbeit in den letzten drei Jahren. Sie wird den Verband in der Interimszeit führen, bis an der Delegiertenversammlung im Herbst 2021 das Präsidium neu bestellt wird.

Als Grund für seine Demission erklärte Rüfenacht, dass die Gemeindepräsidenten im Wasseramt ihm den Rücktritt wegen Vertrauensverlusts nahegelegt hätten. Die Sache, die zum Vertrauensverlust führte, ist unter anderem ein Nachtragskredit über 46000 Franken in der Rechnung 2019 für ein externes Interimsmanagement. Die Genehmigung der Rechnung wurde an der virtuellen Frühlingsversammlung ausgelassen und sollte im September behandelt werden. Diese Versammlung wurde nochmals verschoben auf den vorgestrigen Donnerstag. In der Zwischenzeit fand auf Antrag der Wasserämter Gemeindepräsidenten eine Sonderprüfung der Rechnung durch Bruno Eberhard, Deitingen, und Thomas Stutz, Buchegg, statt.

Abrechnung ohne Stundenrapport

Wofür stehen die 46000 Franken? Dies erklärte detailliert Isaak Meyer, Lohn-Ammannsegg, der vor seiner Demission (aus zeitlichen Gründen) die Finanzen des Verbandes managte. Nachdem der erste Kommandant des Verbands überraschend demissioniert hatte, setzte der Vorstand bis zur Klärung der Vakanz auf eine interimistische Lösung. «Wir sagten zu Rüfenacht: Du musst nun in die Hosen. Das ist protokolliert», erklärt Meyer. Dies zu einem Stundenansatz von 120 Franken. «Dabei haben wir als Richtschnur die Lohnzahlungen für den bisherigen Kommandanten genommen.» Zum Vergleich: als Präsident des Verbands erhält Rüfenacht einen Stundenlohn von 30 Franken.