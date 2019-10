Schon seit drei Jahren sucht der Verein Sterbehospiz Solothurn nach einer geeigneten Liegenschaft. Lange hoffte man auf ein denkmalgeschütztes Bauernhaus in Lüterkofen, das dem Verein zum Kauf angeboten wurde. «Wir mussten letztlich einsehen, dass das Gebäude zu teuer ist für uns», erklärte Bruno Greusing im Gemeinderat Kriegstetten. Greusing ist Vorstandsmitglied im Verein Sterbehospiz, aber auch Stiftungsratspräsident der Jakob Urben-Stiftung. Diese ist in Kriegstetten domiziliert und hat auch Liegenschaften im Dorf. Der Verein Sterbehospiz überlegt sich deshalb, ein Gebäude der Stiftung zu übernehmen. Genauer gesagt würde das Gebäude wohl abgebrochen und neu gebaut. «Die Stiftung würde das Haus weiterhin behalten. Wir würden den Neubau finanzieren», erklärt Greusing. Neben Kriegstetten gibt es zurzeit zwei weitere Standorte, die näher geprüft werden. Bis Ende Jahr möchte der Verein Sterbehospiz die Standortfrage klären.

Das zentrale Anliegen des Vereins Sterbehospiz Solothurn ist es, Menschen in der letzten Lebensphase einen Ort der Geborgenheit und Wärme zu bieten. Der Anforderungskatalog für eine Liegenschaft beinhaltet Platz für sechs gemütliche und funktionale Pflegezimmer, ausreichend sanitäre Anlagen, einen barrierefreien Zugang zu allen Räumlichkeiten und genügen Stauraum. Ein Pflegebüro, eine Küche und weiterer Stauraum komplettieren die Anforderungen. Dienstleistungen wie Apotheken, Gastronomieangebote und allenfalls andere Langzeitinstitute, sollten in näherer Umgebung sein.

Noch gibt es kein konkretes Bauprojekt

«Wir haben in Kriegstetten kein konkretes Projekt. Nur Ideen, was möglich wäre», machte Greusing im Gemeinderat klar. «Wir wollen zuerst fühlen, wie wir aufgenommen werden und spüren, ob wir willkommen sind.» Durchschnittlich würden die Patienten vier Wochen im Hospiz verbringen. «Bei sechs Betten heisst das, dass rund 100 Schwerkranke Menschen pro Jahr in den Tod begleitet würden.» Greusing machte auch klar, dass es im Sterbehospiz nicht um aktive Sterbehilfe gehe. Das Hospiz solle zudem allen offen stehen, egal welcher Konfession ein Mensch angehöre. Als langjähriger Chefarzt am Bürgerspital kennt Greusing die Spitalorganisation bestens. «Die Langzeitpflege wurde geschlossen. Die Rehabilitation wurde geschlossen. Im Spital können Sterbende nicht bleiben. Oft werden sie in ein Heim abgeschoben und landen kurze Zeit später wieder im Spital.» Dabei koste ein Tag im Sterbehospiz durchschnittlich die Hälfte der Kosten, die im Spital oder Heim verrechnet würden.

«Gerade wenn es um das Sterben geht, wird sehr viel geheuchelt», meinte Greusing. «Im Sterbehospiz dürfen die Menschen sterben, wenn das ihr Wunsch ist. Keine weiteren Operationen, keine neuen Medikamente, keine Infusionen, wenn sie diese nicht mehr möchten.» Viele Patienten, die in ein Sterbehospiz eintreten hätten Tumore oder offene Wunden. «Das ist auch pflegerisch sehr anspruchsvoll.»