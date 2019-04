An der Unterdorfstrasse in Aetingen soll ein Generationenhaus mit zehn Wohnungen erstellt werden. Im Ostbereich des neuen Gebäudes sind Seniorenwohnungen geplant, im Westbereich sind Wohnungen für Paare und Familien vorgesehen. Ein Zwischentrakt dient der Wohnungserschliessung und der Gemeinschaft.

Die Parzelle liegt seit 1975 brach: Damals brannte der Bauernhof, der dort stand, ab. Das Grundstück ist umgeben von stattlichen Bauernhäusern, die zum Teil noch landwirtschaftlich genutzt werden. Im westlichen Teil der Parzelle befindet sich das geschützte Kulturobjekt «Grichtstock», welches mit dem Bauernhaus und der noch bestehenden Holzscheune im Süden der Parzelle eine Einheit bildete. Aetingen hat zudem ein Ortsbild von nationaler Bedeutung. Das neu geplante Gebäude übernimmt vom Volumen und von der Einteilung her die Struktur des ehemaligen Bauernhofes. Der Querbau Nord/Süd wiederspiegelt in der Gliederung eines Bauernhauses den Wohnteil. Der Zwischentrakt in Glas deutet den Bereich der Tenne an und der Gebäudeteil Ost/West bildet den Oekonomieteil ab. Als Dachform wurde ein Krüppelwalmdach gewählt, da sich dieses am besten in die Dachlandschaft in Aetingen einfügt. Das Gebäude ist ein Mix aus zeitgemässer Architektur und nimmt trotzdem den bestehenden Baustil im Ortskern auf. Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit zwischen der Eigentümerin der Parzelle, dem Architekturbüro, dem Amt für Raumplanung und dem Amt für Denkmalpflege erarbeitet. Zur Verbesserung der Verkehrssituation im Dorf wird gleichzeitig mit dem Neubau auch die heute bestehende Postautohaltestelle verschoben.

Das Projekt wurde im Gemeinderat grundsätzlich positiv aufgenommen. Diskussionen gab es einzig um die Anzahl der Parkplätze, Vorgesehen sind 12 Plätze in einer Einstellhalle und 4 oberirdische Besucherparkplätze. «Bei allen anderen Neubauten verlangen wir 2 Parkplätze pro Wohneinheit», meinte Gemeindepräsidentin Verena Meyer. Dies wurde als Änderung einstimmig so beschlossen und die Unterlagen damit in die Vorprüfung geschickt.