«Veränderungen sind immer hart» – Ärztepaar Cina übergibt nach 31 Jahren die Praxis an Nachfolger

Ihr Lebensprojekt: die hausärztliche Versorgung im ländlichen Raum. Ihr Erfolgsrezept: die Bedürfnisse der jungen Ärzte kennen lernen und die Hausarztpraxis daran anpassen. Christoph und Katharina Cina übergaben am Silvester ihr Medizentrum in Messen nach 31 Jahren und fünf Ausbauetappen an sechs junge Nachfolgerinnen und Nachfolger. Dank zwölfjähriger Vorbereitung der Ablösung bleibt damit dem Bucheggberg die Abdeckung durch Hausärzte erhalten.

Katharina und Christoph Cina, er Walliser, sie Luzernerin, gehörten zur alten Garde. Mit Präsenzzeiten «jenseits des guten Gewissens» und im Notfall auch nachts erreichbar. Der Preis dieser Dienstleistung war hoch: kaum Privatsphäre und ein Familienleben voller Improvisation. Diese Zeiten sind vorbei. Junge Ärzte wollen definierte Einsatzzeiten, Schutz des Privatlebens und interessante berufliche Weiterbildungs- und Entfaltungsmöglichkeiten.

Frühzeitig Massnahmen getroffen

Anders als viele Berufskollegen ihrer Generation hat das Ehepaar Cina sich dem Wandel konsequent gestellt und frühzeitig Massnahmen getroffen, um dem Hausärztemangel mit einem ganzen Netzwerk zu begegnen. Das «heldenhafte Einzelkämpfertum», wie Christoph Cina es nennt, hat ausgedient.

«Die politischen Aktivitäten im Berufsstand für die Hausarztmedizin haben mir enormen Schub gegeben», blickt er zurück. Auf nationaler und kantonaler Ebene war er 2006 und 2007 an vorderster Front dabei, um die Bevölkerung und Regierung für den Hausarztmangel zu sensibilisieren. Zwei Anliegen hatten Priorität: Assistenzärzte in die Hausarztpraxen holen und die Reorganisation der Notfallversorgung. «Die Zusammenarbeit mit Regierungsrat Peter Gomm war sehr gut. In nur vier Arbeitsgruppensitzungen hatten wir das Konzept beisammen, um die Hausarztversorgung zu fördern.»