Vergangene Woche geriet am frühen Mittwochmorgen die Fassade eines Doppeleinfamilienhauses in Kriegstetten in Brand. Die Kantonspolizei Solothurn hat daraufhin Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Diese sind nun abgeschlossen, wie die Kapo am Dienstag mitteilte. Der Brand sei auf einen Glimmbrand, welcher sich im Innern eines auf dem Freisitz stehenden Holzstapels entwickeln konnte, zurückzuführe. Wie es zum Glimmbrand gekommen ist, konnte bisher nicht geklärt werden. Es bestehen jedoch keinerlei Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Handlung. (kps)