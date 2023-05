Unterramsern Nadja Lerch reitet mit ihren Figuren auf einer Erfolgswelle Aktuell stellt die Oberdörferin in der Alten Brennerei in Unterramsern aus, gemeinsam mit Leto aus Zürich und Nicolas Noverraz aus Genf.

Nadja Lerch aus Oberdorf zeigt ihre Figuren in der Alten Brennerei in Unterramsern. Bild: Urs Byland

Der Weg von Oberdorf nach Unterramsern dauert im Feierabendverkehr. Aber Nadja Lerch musste nochmals zurück ins Atelier in Oberdorf, um eine grosse Figur für einen bestimmten Platz in der Alten Brennerei zu holen. Zur Sicherheit nimmt sie dann gleich drei Figuren mit.

«Die Figuren werden gut gekauft», erklärt Nadja Lerch und ist selbst etwas erstaunt darüber. Deshalb konzentriere sie sich auf die Figuren. Begonnen habe sie mit den Figuren vor sechzehn Jahren. «Ich hatte Lust, dreidimensional zu arbeiten. Aber ich mach schon noch Bilder.»

Für die Figuren hat Lerch spezielle Techniken entwickelt. Sie modelliert die Figuren mit Holzmehl oder giesst sie neuerdings auch mit Plastik. «Ich suchte etwas, was ich gut bemalen kann. Ich komme als Grafikerin eigentlich vom Zweidimensionalen her», erklärt die 53-Jährige.

Figur von Nadja Lerch. Bild: Urs Byland

Dabei modelliert sie die Figuren zu Hause in ihrem separat gelegenen Atelier. Die Figuren sind nicht ausgeformt, mit Ausnahme von Mund und Nase. Mit der Bemalung erweckt sie die Figuren zum Leben. «Das ist nach dem Aufbauen und Schleifen wie das Dessert.» Auffallend dabei die besonderen Formen der Figuren und die in die Ferne schauenden Augen, die verträumt oder verklärt wirkenden Blicke.

Diese Menschenfiguren gibt es in der Wirklichkeit ebenso wenig wie ihre Tiere. Zu sehen ist beispielsweise das allerletzte Einhorn. Viele Figurengruppen zeigen Tier und Mensch gemeinsam in eine Traumwelt reitend. «Das Eine kann nicht sein ohne das andere.»

Aufgewachsen ist Nadja Lerch in Rüttenen in einer Künstlerfamilie. Seit zehn Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Oberdorf.

Zusammen mit Lerch stellt Nicolas Noverraz aus Genf aus, der sich selber auch mal Andy Warhol der Schweiz nennt. Bild: Urs Byland