Ausbrüche Wird vor den Ferien an Solothurner Schulen weniger getestet, damit an Weihnachten niemand in Quarantäne muss?

In der letzten Woche vor den Herbstferien wurden an den Schulen im Kanton Solothurn deutlich weniger Tests durchgeführt als in den Vorwochen. Weil die Eltern die Ferien mit einem allenfalls positiven Test nicht gefährden wollten? Passiert vor Weihnachten nun dasselbe?