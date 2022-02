Unihockey-Ligacup Nach hochdramatischem Spiel: UHC Oekingen gewinnt zum 6. Mal den Ligacup Am Samstag gewannen die Frauen vom UHC Oekingen mit einem Sieg die Kloten-Dietlikon Jets zum 6. Mal den Unihockey-Ligacup. «Ein verdienter Titel», urteilt UHC Oekingen Best Player Lia Schmid nach dem Spiel.

Sie haben Grund zum Jubeln: Zum bereits sechsten Mal gewinnt der UHC Oekingen den Ligacup-Final. zvg

Der UHC Oekingen gewinnt zum 6. Mal den Ligacup-Final: Das bis in die Schlussminuten hochdramatische Spiel endete mit einem 13:8-Sieg für den UHC Oekingen. Die Kloten-Dietlikon Jets traten im diesjährigem Cup-Wettbewerb mit einem Team gespickt mit ehemaligen NLA- und Nati-Spielerinnen an. Ihnen gegenüber stand das cuperfahrene Team des UHC Oekingen, das auf grosse und lautstarke Unterstützung auf der Tribüne zählen konnte.

Bereits nach zwei Sekunden zeichnete sich die Oekinger Torhüterin ein erstes Mal aus. Das erste Tor fiel noch in der ersten Minute nach einem schönen Konter der Solothurnerinnen. Diese fanden zunehmend besser ins Spiel und zeigten, dass sie sich von den grossen Namen der Zürcherinnen keinesfalls beeindrucken liessen.

In der fünften Minute gelang den Jets der Ausgleich. Die Zürcherinnen konnten den Druck zwar erhöhen, ein Doppelschlag in der 16. Minute brachte jedoch Oekingen wieder in Front. Für die Jets kam es noch bitterer – sie mussten nur zwei Minuten später einen weiteren Treffer verdauen. Noch vor der Pause verkürzten die Jets auf 3:5.

Im Mitteldrittel waren es die Zürcherinnen, die in der 26. Minute das Skore eröffneten und den 4:5-Anschlusstreffer erzielen konnten. Die Oekingerinnen waren daraufhin bedacht, Ruhe ins Spiel zu bringen, die zahlreichen Schüsse auf ihr Tor zu blocken und ihre Angriffe sauber aufzubauen.

In der 36. Minute kassierte Oekingen eine Strafe, was den Zürcherinnen die Chance zum Ausgleich gab, die sie auch prompt nutzten. Nur kurze Zeit später wanderte eine Jets-Spielerin auf die Strafbank. Oekingen revanchierte sich und lag wieder mit einem Tor vorne.

«Wir brauchen diesen Kampf»

Das Schlussdrittel startete mit einem Paukenschlag – Mirca Anderegg überraschte die Oekinger Torhüterin mit einem Weitschuss. Für Oekingen kam es noch schlimmer, wegen unkorrektem Abstand mussten sie für zwei Minuten in Unterzahl weiterspielen. Die Jets übernahmen wieder die Führung. Die Partie wurde zunehmend härter und intensiver. Eine weitere Strafe gegen die Solothurnerinnen eröffnete den Jets die Chance, vorzulegen – und sie liessen sich nicht zweimal bitten.

Nur wenig später konnte Oekingen im Powerplay ausgleichen, kurz darauf in Führung gehen und diese gar ausbauen. Die Jets waren gefordert und ersetzten die Torhüterin durch eine vierte Feldspielerin. Die Partie wurde zunehmend hektisch und beide Teams liessen Grosschancen ungenutzt. Ein Schuss ins leere Tor in der 59. Minute besiegelte die Niederlage der Kloten Dietlikon-Jets.

Der UHC Oekingen gewinnt vor dem begeisterten Anhang das Spiel mit 13:8 und kann sich zum 6. Mal als Cupsiegerinnen feiern lassen. «Wir brauchen diesen Kampf, wir haben einen grossen Team- und Kampfgeist. Wir gehen ran, wollen kämpfen. Deshalb war es ein super Match. Wir hatten einen harten Weg hierhin und haben uns diesen Titel verdient», sagte Lia Schmid, Best Player vom UHC Oekingen.

Ramona Matt von den Kloten-Dietlikon Jets meinte nach der Partie: «Vielleicht haben wir zu viel nur vom Cupfinal geredet und hätten öfter den Cupsieg erwähnen sollen. Die anderen waren besser, sie haben clever gespielt und wir haben gemerkt, dass Kleinfeld definitiv eine andere Welt ist als Grossfeld. Taktisch waren wir klar unterlegen.» (mgt)