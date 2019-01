«Ungeschminkte Wahrheiten aus der Bibliothek des Lebens». Unter diesem Titel findet am Sonntag ein Gottesdienst in besonderem Rahmen statt. Carlos Martínez, Pantomime aus Barcelona, spielt ein Mimologos, das heisst, er tritt ungeschminkt auf. Er präsentiert Leichtes, Lustiges, Tiefgründiges, nachdenklich Stimmendes und Biblisches. Den liturgischen Rahmen setzen Pfarrerin Dorothea Neubert und Irene Thut-Bangerter (Präsidentin Pfarrkreisrat Lohn-Ammannsegg). Die musikalische Gestaltung übernimmt Organist Thomas Zürcher am Flügel.

Die reformierte Kirchgemeinde Biberist-Gerlafingen hat in Lohn-Ammannsegg schon mehrmals zu speziellen Gottesdiensten eingeladen: Zwei Krimigottesdienste, einen klingenden Wortgottesdienst und einen Poetry-Preacher-Slam gab es seit 2014. «Der Kirchgemeinderat möchte mit solchen Anlässen auch Menschen ansprechen, die man sonst selten in der Kirche sieht», erklärt Pfarrerin Dorothea Neubert dies. In Biberist werde jeweils im November der Bach-Gottesdienst gefeiert und es gab auch schon Jodelgottesdienste, Jazz-Gottesdienste oder sogenannte «Nia»-Gottesdienste.