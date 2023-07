Unfall Sie wollte mit ihren Pferden und Familie nach Ungarn in die Sommerferien: Jetzt ist die Todesursache geklärt Die im Bucheggberg wohnhafte Christine Hug war vor zwei Wochen im Alter von 42 Jahren ums Leben gekommen. Nun ist bekannt, dass die erste Transfrau im Schweizer Militär von einem Pferd getroffen wurde.

Christine Hug war die erste Transgender-Frau in der Schweizer Armee, die ein ganzes Bataillon befehligte. Bild: Reto Martin

Christine Hug wollte mit ihrer Familie und den Pferden in die Sommerferien nach Ungarn. Beim Verladen auf die Anhänger machte ein Pferd eine abrupte Bewegung und rempelte Hug an. Die 42-Jährige stürzte daraufhin rückwärts auf den Hinterkopf. Das berichtete die «NZZ am Sonntag».

Frau und Tochter leisteten sofort Nothilfe. Per Helikopter wurde die Schwerverletzte anschliessend ins Inselspital geflogen. Dort erlag Christine Hug ihren schweren Kopfverletzungen.

Christine Hug war pferdebegeistert

Als Kind namens Christian aufgewachsen, hatte Hug bereits früh das Bedürfnis, den Geist vom Körper zu lösen. Mit 20 trat sie in die Panzer-Rekrutenschule ein, wurde Offizier und studierte Militärgeschichte. Ihre Karriere als Berufsoffizier führte sie bis zum Grad eines Oberstleutnants im Generalstab.

Damals meinte Hug: «Das Geschlecht war im Militär nie ein Thema für mich. Man ist in Uniform und konzentriert sich auf die Aufgabe, das ist fast geschlechtslos. Die eigenen Bedürfnisse muss man hingegen zurückschrauben und das kam mir durchaus entgegen.»

Christine Hug war pferdebegeistert. Gemeinsam mit ihrer Familie zog sie 2017 in ein Haus mit Weideland in einem Dorf im Solothurnischen. Die Familie züchtet Trakehner, eine deutsche Reitpferderasse, und erfüllte sich damit einen Traum.

Huftritt zertrümmerte Gesichtshälfte

Gemäss einem Bericht des Blicks ereignete sich bereits vor Weihnachten 2011 ein tragischer Vorfall in der Familie Hug. Christine Hugs Frau wurde von einem Pferd mit einem Huftritt schwer im Gesicht verletzt.

Christine Hug reagierte sofort und leistete Erste Hilfe. Es folgten eine zwölfstündige Notoperation und eine Reihe weiterer Eingriffe. Im Gegensatz zum tödlichen Unfall von Christine Hug endete der Unfall von 2011 trotz seiner Schwere glimpflich.