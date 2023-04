Unfall Derendingen: Auto führt in Gartenumzäunung Am Freitagmittag kam ein Autofahrer in Derendingen aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte in eine Gartenumzäunung. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, wurde er leicht verletzt.

Das verunfallte Auto kam seitlich liegend zum stehen. zvg

Am Freitag um circa 11:30 verlor ein Autofahrer in Derendingen die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung schreibt. Der 57-Jährige Autofahrer war auf der Biberiststrasse in Derendingen unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam er auf die Gegenfahrbahn, und streifte dabei ein entgegenkommendes Auto.

Danach kollidierte der 57-Jährige in seinem Auto mit einem Verkehrsschild und fuhr in eine Gartenumzäunung. Das Auto kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer des Verunfallten Autos wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Die Fahrerin des gestreiften Autos blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Solothurn schreibt. (anm)