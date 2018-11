In der Nacht auf Donnerstag hat eine unbekannte Täterschaft an der Dorfstrasse die Fassade über die gesamte Länge von zwei Liegenschaften mit schwarzer Farbe versprayt. In einem Teil des Gebäudes befindet sich das Restaurant Rössli.

Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Personen, welche in der Nacht auf Donnerstag Beobachtungen gemacht haben die zur Ermittlung der Täterschaft führen, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 627 71 11. (kps)