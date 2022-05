Einigung: Erwerb des Hornusserhauses in Kriegstetten kommt vor die Gemeindeversammlung

Die Hornussergesellschaft Recherswil-Kriegstetten will in Recherswil ein neues Hornusserhaus bauen. Die Gemeinde möchte das bestehende Hornusserhaus in Kriegstetten kaufen und der Bevölkerung zugänglich machen.