Um- und Erweiterungsbau Grosses und farbenfrohes Frühlingsfest zur Einweihung des erweiterten Schulhauses in Subingen Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit konnten die letzten Klassen ihre Zimmer im umgebauten und erweiterten Schulhaus in Beschlag nehmen.

Alle freuen sich über die Inbetriebnahme des erweiterten Schulhauses: Allen voran die Schulkinder. Dazu Vizegemeindepräsident Michael Kummli (ganz links), Praveen Wyss (Präsident Baukommission, zweiter von links), Bildungsdirektor Remo Ankli (dritter von links) und Schulleiter Sandro Reichen (mit Kappe). José R. Martinez

Weil das Primarschulhaus in Subingen von 1960 zu grossen Teilen nicht mehr den aktuellen Anforderungen an einen zeitgemässen Schulbetrieb entsprach und Dach und Fassade dringend saniert werden sollten, entschied der Gemeinderat 2018, einen grösseren Um- und Neubau an die Hand zu nehmen.

Das ausgearbeitete Projekt mit Kosten von für fünf Millionen Franken wurde 2019 von der Gemeindeversammlung gutgeheissen. Im Frühjahr 2020 konnte mit den Abbrucharbeiten des ältesten Teils begonnen. Diese fielen damals gerade mit dem Corona-Lockdown zusammen.

Umbaustart und Lockdown erfolgten gleichzeitig

Die Schule wurde vor grosse Herausforderungen gestellt. Das Räumen der Schulzimmer, der Umzug in Provisorien und das gleichzeitige Einrichten eines Fernunterrichtes gelang nur mit grossem Einsatz aller Beteiligten.

6 Bilder 6 Bilder Musikalische Umrahmung durch die Schülerinnen und Schüler. José R. Martinez

Während gut zwei Jahren fand anschliessend der Schulbetrieb inmitten der Baustelle statt. Aber das Erdulden aller Widrigkeiten mit Wassereinbrüchen, Stromausfällen, Staub und Lärm hat sich laut Schulleitung und Lehrerschaft gelohnt. Es entstanden moderne, helle Räume, die einen zeitgemässen attraktiven Unterricht ermöglichen. Für die farbige Innenausstattung wurde der international bekannte Künstler Jean Pfaff engagiert.

Es wurde viel gebastelt und gewerkt

Endlich konnten nun nach langer Vorfreude die letzten Klassen ihre neuen Zimmer beziehen. Mit einem grossen Frühlingsfest wurde der Neubau offiziell eingeweiht. Die Schülerinnen organisierten, bastelten, werkten und übten für den grossen Anlass.

Mit Musik, farbenfrohen Marktständen und feiner Verpflegung genoss die Bevölkerung von Subingen trotz eher trübem Wetter das frohe Fest. In diversen Ansprachen wurde das grosse Projekt gewürdigt.

Offizielle Schlüsselübergabe

Praveen Wyss, Präsident der Baukommission umriss noch mal die Entstehungsgeschichte des neuen Schulhauses und dankte allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und den Lehrpersonen für das geduldige Ertragen der Umstände während der Bauzeit. Regierungsrat Remo Ankli überbrachte Grüsse und Glückwünsche der Regierung für den schönen Neubau.

Schulleiter Sandro Reichen und eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern durften anschliessend von der Baukommission den grossen Schlüssel entgegennehmen, mit dem das Schulhaus offiziell übergeben wurde. (mgt)