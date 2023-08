Übersicht Nordwestschweizer Schwingfest Deitingen 2023: Alle Infos und Berichte Hier finden Sie alle Informationen und Artikel zum 115. Nordwestschweizer Schwingfest in Deitingen am Sonntag, 13. August 2023.

Erwartet werden 120 Schwinger und rund 4500 Besucherinnen und Besucher.

Je zwei Gästeschwinger aus den vier anderen Teilverbänden kommen nach Deitingen: Matthias Aeschbacher, Adrian Walther (BKSV); Matthias Herger, Gwerder Michael (ISV); Martin Roth, Domenic Schneider (NOSV); Steven Moser, Mickael Matthey (SWSV).

Werner Schlegel gewann letztes Jahr das Nordwestschweizer Schwingfest. (Hier jubelt er nach seinen Sieg gegen Pirmin Reichmuth am Rigi Schwinget 2023.) Claudio Thoma / freshfocus

Titelverteidiger ist Werner Schlegel. Die Vorjahressieger sind: Döbeli Andreas (2021), Schmid David und Döbeli Andreas (2019), Müllestein Mike, Giger Samuel und Schmid David (2018), Hersche Martin (2017), Gisler Bruno (2016), Gisler Bruno und Laimbacher Philipp (2015), Stucki Christian und Glarner Matthias (2014), Bieri Christoph (2013), Bieri Christoph (2012), Gisler Bruno (2011), Zurfluh Damian (2010).

In Deitingen messen sich am Sonntag, 13. August 2023 die besten Schwinger und Jungschwinger am 115. Nordwestschweizer Schwingfest.

6 Uhr: Öffnung des Festgeländes

8 Uhr: Appell der Schwinger

8.30 Uhr: Anschwingen

ab 11.30 Uhr: Mittagessen

13.15 Uhr: Fortsetzung Schwingen

14.15 Uhr: Kranz-Ausstich

16.30 Uhr: Schlussgang

17.30 Uhr: Rangverkündigung

Das Schwingfest findet auf den Sportanlagen Zweien hinter der Zweienhalle in Deitingen statt.

Das Gelände umfasst einen Gabentempel und ein Gastronomiezelt, sowie einen Arenaplatz mit rund 4‘500 Plätzen. Insgesamt gibt es drei Tribünen, eine davon überdacht.

Festgelände am Nordwestschweizer Schwingfest Deitingen. nws23.ch

Das OK setzt auf die Anreise mit dem Öffentlichen Verkehr. Vom SBB Bahnhof Deitingen ist das Gelände in 10 Minuten zu Fuss zu erreichen. Die SBB stellt zu Stosszeiten zusätzliche Wagen zur Verfügung.

Für Anreisende mit dem Auto stehen genügend Parkplätze in Gehdistanz zur Verfügung. Adresse für das Navi: Baschistrasse, Deitingen.

Zufahrt ab der Autobahn:

Autobahnausfahrt Kriegstetten: Kriegstetten > Oekingen > Subingen > Deitingen

Autobahnausfahrt Zuchwil: Zuchwil > Derendingen > Deitingen

Autobahnausfahrt Wangen an der Aare: Wangen an der Aare > Deitingen

Tickets sind im Vorverkauf und am Sonntag an der Tageskasse erhältlich. Die Tribünenplätze sind ausverkauft, es gibt noch Stehplatztickets auf eventfrog zu kaufen (15 Franken).

250 Gäste waren an der traditionellen Muni-Taufe auf dem Zelglihof in Deitingen dabei. Das schwere Tier hat einen prominenten Götti:

Vor dem Schwingfest am Sonntag fahren in Deitingen Oldtimer Traktoren auf. Ab 9 Uhr werden die Traktoren eingelassen und jeder Faher erhält ein Gratisgetränk.

Zudem treffen sich am Samstag ab 12.45 Uhr die Nachwuchsschwinger zur Schnupperschwinget. 13 Uhr ist die Begrüssung und das Aufwärmen, ab 14 Uhr das Schwingfest und um 16.30 Uhr die Schlussgänge. Um 17 Uhr wird der Gabentempel eröffnet.