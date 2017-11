In einer Zeit, in der das Turnen noch reine Männersache war und an geschlechtervermischte Vereine nicht zu denken war – in dieser Zeit nahm die Geschichte des Turnvereins Zuchwil (TVZ) ihren Anfang. Genau 125 Jahre sind seither vergangen. Einzig die noch bestehende Separatführung des Turnvereins und der Damenriege, die vor 65 Jahren als eigenständiger Verein ins Leben gerufen wurde, erinnert weiterhin an den damaligen Zeitgeist. Diesem Überbleibsel aus der Turnerursprungszeit geht es nun doch an den Kragen: Am 25. November wird in der Dreifachhalle des Sportzentrums im Rahmen der Jubiläumsfeier der Abschluss des Fusionsprojekts gefeiert.

Attraktiv für die Jugend werden

«Die zwei Vereine unternahmen schon seit langem viel zusammen. Es war offensichtlich, dass es sehr viele Doppelmandate gab», erklärt der ehemalig Turnvereinspräsident Hugo Ziegler die Gründe für den Zusammenschluss. Der kontinuierliche Mitgliederschwund sowie die internen Führungsprobleme seien ebenfalls massgeblich für diesen Entscheid gewesen, ergänzt Corinne Weber, künftige Präsidentin des neuen Vereins «TurnSport Zuchwil». Obwohl der Gedanke an eine solche Zusammenlegung schon seit längerem als Idee in den Köpfen der Vorstandsmitglieder herum gegeistert sei, habe dieser erst in Zusammenhang mit den Vorbereitungen auf die grosse Jubiläumsfeier vor drei Jahren Gestalt angenommen, so Ziegler. Man habe dabei die Absicht verfolgt, mit vereinten Kräften ein gemeinsames Gefäss zu schaffen, das ein vielfältiges Turnangebot anbieten könne, erklärt Weber. «Es ist wichtig, dass man als Verein attraktiv und zeitgemäss bleibt, gerade heute, wo es nicht mehr selbstverständlich ist, in einen Verein zu gehen und die damit verbundenen Pflichten zu tragen», führt Weber aus. Sie spricht auch die Problematik der im Verein fehlenden Jugend an, auf die im neuen Verein konkret eingegangen werden soll.

Im Juni 2015 proklamierte die erste Arbeitsgruppe «Zukunft» in einem Positionspapier die Zusammenlegung der Organe sowie eine Neuorganisation. Bei der Realisierung war dem Vorstand die Zustimmung der Vereinsmitglieder wichtig: «Wir wollten alle Mitglieder im Boot haben, deshalb veranstalteten wir im Dezember 2016 einen grossen Infoanlass im Sportzentrum», erklärt Weber. Thematisiert wurden die Gestaltung und Organisation des Turnbetriebs, der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Finanzen. Konkret mitreden konnten die Turner bei der Wahl des neuen Namens sowie des dazugehörigen Logos für den geplanten Verein.

Frischen Wind nutzen

Trotz der guten Unterstützung durch die Vereine sei der Weg bis zur konkreten Neugründung mit viel Arbeit verbunden gewesen, gesteht Ziegler, der das Amt des OK-Präsidenten der Jubiläumsfeier innehält. Die Feier sei als symbolischer Abschluss des Gründungsprojekts zu verstehen. Rein statuarisch gibt es den Verein, der rund 150 Mitglieder zählt, nämlich bereits. Aber auch Corinne Weber freut sich auf die Zeit nach dem feierlichen Startschuss des «TurnSport Zuchwil»: «Jetzt können wir wirklich von Null auf beginnen. Das erfordert zwar viel Aufwand, aber ich sehe es als Chance, neue Ideen anzugehen und umzusetzen.» Den vielen Vorhaben zum Trotz meint Ziegler, dass das neue T-Shirt für das turnende Mitglied wohl die grösste Veränderung sein werde. Präsidentin Corinne Weber hofft allerdings, den frischen Wind, der durch die Neugründung aufgekommen sei, beizubehalten, um positiv in die

gemeinsame Zukunft zu starten.