Tele M1

Tüftler Blickfang: In Zuchwil fahren drei Männer mit einem Motor-Sofa durch den McDrive Was macht man, wenn man abends gemütlich auf dem Sofa sitzt und plötzlich Lust auf einen Burger hat? Das nahmen einige Kollegen etwas zu wörtlich und fuhren direkt mit dem Sofa durch den McDrive in Zuchwil.

Das ist wohl der schnellste und auch findigste Stubenhocker der Schweiz: Gordon Morgenthaler aus Röthenbach bei Herzogenbuchsee BE hat ein fahrbares Sofa gebaut. «Vor etwa vier Jahren in Sumiswald sind wir auf die Idee gekommen, so ein fahrendes Sofa wäre noch gemütlich. Da könnte man darauf sitzen und gleichzeitig zur Bar fahren. Eines Tages haben wir das dann umgesetzt», sagt Morgenthaler gegenüber Tele M1.

Das fahrende Sofa bringt eine Geschwindigkeit von immerhin 50 Stundenkilometer auf die Fahrbahn. Und damit sind der findige Mechaniker und seine Kollegen durch den McDrive in Zuchwil gefahren.

Weniger Freude an dieser Aktion hätte wohl die Polizei gehabt. Sofa-Pilot Gordon Morgenthaler sagt: «Ein Nummernschild hat das Sofa nicht, Eigenbaufahrzeuge sind nicht legal auf den Strassen. Beim McDrive hatten wir das Gefühl, es sei eine Grauzone. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass es gesperrt sein muss.» (bey)