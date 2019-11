Trinkwasserverschmutzung: Woher bezieht Messen in Zukunft sauberes Wasser?

Das Messener Trinkwasser speiste sich bis vor kurzem aus der 100 Jahre betriebenen Etzelkofener Quelle und zu einem kleineren Teil aus der Trinkwasserversorgung Saurenhorn. Nachdem kürzlich eine 14-fache Grenzwertüberschreitung von Chlorothalonil im Quellwasser festgestellt wurde, ist diese Verbindung sofort abgehängt worden. Im Augenblick bezieht die Gemeinde ihr Trinkwasser ausschliesslich vom Saurenhorn, bei dem keine Schadstoffe nachgewiesen wurden.

Samuel Gisiger und Jürg Haas, Präsident der Umweltkommission, orientierten den Gemeinderat über die Sofortmassnahmen und das weitere Vorgehen in Bezug auf die Trinkwasserversorgung. Die gleiche Präsentation soll auch der Gemeindeversammlung am 9. Dezember gezeigt werden. Messen ist bezüglich des Wirkstoffs Chlorothalonil kein Einzelfall, denn in sehr vielen Gebieten – auch im Bucheggberg – kann der seit 1970 in der Landwirtschaft als Wachstumshemmer gegen Pilze eingesetzte Wirkstoff im Wasser nachgewiesen werden.

Grundwasser aus dem Limpachtal?

Für drei Jahre ist Messen der Wasserbezug vom Saurenhorn zugesagt. Doch auch dieser Wasserverbund muss inzwischen Wasser zukaufen, weil seine Quellen nicht mehr so ergiebig sind. Deshalb sollen jetzt eigene Möglichkeiten sprich: Quellen im Gemeindegebiet (Ramsern, Balm) und der zusätzliche Direktanschluss an die frühere Vennersmühle und heutige «Trinkwasser Emmental» ausgebaut werden.

Der Gemeinderat war sich einig, alle Potenziale – auch mit Reduzierung von Lecks – zu nutzen, um die Versorgung stabil zu halten. Neben den eigenen Quellen besteht noch eine Möglichkeit zur Wassergewinnung im angedachten Grundwasserpumpwerk Limpachtal. Eine bereits vorhandene Bohrung erweist sich jetzt als nützlich, weil dort in den Erdschichten Lehm als Wasserfilter vorhanden ist. An der Rechnungsgemeinde 2020 soll entschieden werden, ob Messen Wasser autonom gewinnen oder ob ein Anschluss an die Trinkwasserversorgung Emmental vollzogen werden soll. «Wer hätte gedacht, dass wir hier im Wasserschloss Schweiz schon jetzt derartige Planungen anstellen müssen», meinte Haas.

Wärmeverbund schaffen im Ortskern

Da das Gemeindehaus, die Kirche und auch das Schulhaus Räzlirain neue Heizungen brauchen, überlegt die Gemeinde die Schaffung eines Wärmeverbundes im Ortskern. Geplant ist eine Holzschnitzelheizung, die aus Wäldern der Bürgergemeinde Alt-Messen beliefert wird. Inzwischen haben sich auf eine Umfrage hin 35 Interessenten gemeldet, die am 18. November (19.30 Uhr in der Pfarrschür) über weitere Schritte informiert werden. Mit dieser CO2-neutralen Heizform will der Gemeinderat vielen Liegenschaftsbesitzern den Ersatz ihrer bisherigen Heizung erleichtern.

Fördergelder zur Verfügung stellen

Messen ist Mitglied in der Energieregion Bern-Solothurn. Diese bezweckt den sparsamen Umgang mit Energie und die Umrüstung auf moderne Technik. Jetzt neu geordnet für 2020 wurde der Vereinsbeitrag, der aus 5 Prozent der Netznutzungsgebühr besteht. Von jetzigen 1580 Franken steigt für Messen der Mitgliederbeitrag auf 2430 Franken an. Ziel der Vereinigung ist die Ausschüttung von Förderbeiträgen an die Bevölkerung. Die Umweltkommission schlägt vor, etliche förderberechtigte Investitionen (Ersatz Ölheizung, Wärmepumpenboiler, Photovoltaik, Batteriespeicher) bei einer Förderlimite von 10 000 Franken anzukurbeln, auch wenn die Gemeinde gegebenenfalls etwas «nachschiessen» müsste. Der Gemeinderat stimmte zu.