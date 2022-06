Traditionsanlass Premiere für die Pfingst-Chilbi rund um den Neubau Derendingen Mitte Nach zwei Jahren konnte die Derendinger Pfingst-Chilbi wieder durchgeführt werden. Erstmals fand sie auf und neben dem neuen Zentrumsbau statt. Dank des guten Wetters am Freitag und am Samstag waren Chilbi und Beizli gut besucht.

Rösslispiel für die Kleinen, Nervenkitzel mit dem Tower für die Grossen. Rahel Meier

Lange musste die Bevölkerung auf die Durchführung einer Pfingst-Chilbi warten. Endlich war es soweit: Gleichzeitig mit der Chilbi wurde auch der neue Zentrumsbau Derendingen Mitte an einem Tag der offenen Tür geöffnet und man durfte ihn sich in aller Ruhe oder auch auf einer Führung ansehen.

Fallen die Büchsen? Rahel Meier

Dank des guten Wetters am Freitag und am Samstag haben die Vereine in den Beizli gut gearbeitet. Man zeigte sich zufrieden mit dem Umsatz. Die Kinder freuten sich über das Rösslispiel und die Flieger. Für die grossen gab es Nervenkitzel im «Tower», der direkt zwischen den beiden Kirchtürmen aufgestellt wurde. Chilbigefühl gab es zusätzlich auch dank «Butschauto», Zuckerwatte, gebrannten Mandeln, Büchsenwerfen und Schiessbude.

Konzert am Samstagabend in der Mehrzweckhalle mit van Baken. Rahel Meier

Die Mehrzweckhalle, die normalerweise als Turnhalle für die Schule und die Vereine dient, wurde ebenfalls genutzt. Am Freitagabend gab es ein Konzert mit den «Bünzlikracher», am Samstagabend standen van Baken - die man von der Heso in Solothurn her kennt - auf der Bühne. Die Bands und die Tontechniker zeigten sich begeistert von der neuen Halle, vor allem auch was die Akkustik angeht.

Das letzte Stück: van Baken freuten sich, dass auch Kinder und Jugendliche mittanzten. Rahel Meier

Wer den Neubau im Herzen der Gemeinde noch nicht gesehen hat, kann das am Montag nachholen. Von 11 bi 17 Uhr finden jeweils zur vollen Stunden nochmals Führungen statt.

Vom «Tower» aus blickte man direkt auf einen der beiden Kirchtürme. Rahel Meier

Auftritt der Ämmekracher. Rahel Meier

Chilbibetrieb rund um den neuen Zentrumsbau. Rahel Meier