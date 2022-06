Das erwartet Sie am Dienstag, wenn die Tour de Suisse nach Grenchen kommt

Von Lengnau her: Bielstrasse – beim Monbijou-Kreisel rechts in die Schlachthausstrasse – Archstrasse – nach dem BBZ links in die Neumattstrasse – vor dem Stadion Brühl links in die Zielgerade – durchs Ziel beim Stadion Riedern – rechts in die Niklaus Wengistrasse – links in die Flughafenstrasse / Leimenstrasse – hoch bis zur Solothurnstrasse – links in die Solothurnstrasse in Richtung Biel – rechts die Kapellstrasse hoch bis zum ETA-Kreisel – rechts in Richtung Kastels – rechts in die Jurastrasse – weiter bis nach Bettlach Dorfplatz – Erlimoosstrasse – rechts in Richtung Haagbachtäli – links Brühlstrasse eingangs Selzach – links Dorfstrasse in Richtung Lommiswil – in Lommiswil Ende Selzacherstrasse rechts in die Bellachstrasse – den Hubel hinunter – scharf rechts in die Lindenstrasse – links Gärischstrasse – Dorfstrasse – Turmstrasse am Turbensaal vorbei bis zur Bielstrasse – Bielstrasse / Solothurnstrasse / Bielstrasse bis zum Bettlacher Kreisel – rechts Dorfstrasse – links Grenchenstrasse – Bettlachstrasse – links Kapellstrasse – rechts Solothurnstrasse durchs Zentrum bis zum Monbijou-Kreisel links in die Schlachthausstrasse – Archstrasse – nach dem BBZ links in die Neumattstrasse – vor dem Stadion Brühl links in die Zielgerade – Ziel Brühlstrasse.