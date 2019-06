Der SP Luterbach will dem Trauerspiel beim Bahnhof nicht mehr zusehen. Sie reicht an der Gemeindeversammlung eine Motion zur Aufwertung des Bahnhofs Luterbach ein. Der Gemeinderat soll weiterhin Druck auf die SBB ausüben, damit diese ihre Verantwortung wahrnimmt und den Bahnhof behindertengerecht und gesetzeskonform aufwertet. Der Bahnhof sei seit Jahren unzugänglich für Menschen mit Gehbehinderungen, Gepäck oder Kinderwagen. 193 Unterschriften hat die SP innerhalb eines Monats für das Anliegen gesammelt.

Auch Gemeindepräsident Ochsenbein betont: «Dass wir einen solchen Überschuss präsentieren können, ist eine aussergewöhnliche Situation. Die Überschüsse sind auf unterschiedliche, nicht vorhersehbare Gründe zurückzuführen.» Der Gemeinderat werde weiterhin sehr vorsichtig planen, da man nicht jedes Jahr solch hohe Erträge bei den Quellensteuern erwarten darf. Die Jahresrechnung wird von den 22 Stimmberechtigten einstimmig genehmigt.

Abschied von Ruedi Bianchi

Die Auflösung der Stiftungen und Legaten wird von den Stimmbürgern allesamt einstimmig genehmigt. Die Fonds müssten aufgelöst werden, da ihr Zweck nicht mehr erfüllt ist, weil die Zinserträge so tief sind. Am Ende der Versammlung wird der langjährige Gemeindeschreiber Ruedi Bianchi verabschiedet. Eine offizielle Laudatio findet am 3. Juli an der öffentlichen Gemeinderatsitzung statt.