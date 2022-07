The Gardener & the Tree auf der Zeltbühne

Aus Schaffhausen sind sie ins Solothurnische gereist. Es ist beileibe nicht der erste Auftritt von The Gardener & the Tree in Etziken. Jubel aus dem Publikum bestätigt, dass viele der Besucherinnen und Besucher schon bei ihrem letzten Gig hier 2018 dabei gewesen waren.

Marius Fellinger

Die Indie-Folk-Band fühlt sich sichtlich wohl auf der Zeltbühne.