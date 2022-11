Mehr Personal für die Gemeindeverwaltung Subingen

42 Stimmberechtigte haben die Gemeindeversammlung in Subingen besucht. Sie haben alle Traktanden einstimmig genehmigt. Unter anderem wird die Bauverwaltung mit einem Bausekretariat, das mit einem 40-Prozent-Pensum ausgeschrieben wird, verstärkt. Subingen hat zudem in der Person von Claudia Batschelet eine neue Bauverwalterin gewählt. Sie ist zurzeit noch Leiterin Hochbau in Derendingen und nimmt ihre Arbeit am 1. Februar 2023 auf. (rm/rrb)