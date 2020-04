Therese Scheidegger Grenacher wird neue Schulleiterin

Die Leitgemeinde Aeschi hat die neue Schulleiterin für die Regionalschule äusseres Wasseramt (rsaw) gewählt. Therese Scheidegger Grenacher aus Langendorf wird ab 1. Mai in einem Teilpensum an der rsaw tätig sein und per 1. August die Funktion vollumfänglich von Christoph Dobler, Schulleiter ad interim, übernehmen.

Sie verfügt laut einer Medienmitteilung über die entsprechende Ausbildung und hat langjährige Führungserfahrung als Schulleiterin. Die Verantwortlichen sind überzeugt, mit Therese Scheidegger eine kompetente und engagierte Persönlichkeit für die rsaw gewonnen zu haben. (mgt)