Komödie Auf der Bühne wird in amüsanter Art geschwindelt und gelogen: Die Theatergruppe Riedholz präsentiert «eingängiges Stück» Die 42-köpfige Theatergruppe zeigt die Bühnenkomödie «Rent a Family». Dahinter verbirgt sich der aus Film und Fernsehen bekannte Evergreen «Die Tante Jutta aus Kalkutta». Auf Schweizer Bühnen wurde die in Mundart übertragene Komödie mehr als 300-mal gespielt.

Neun Schauspielerinnen und Schauspieler und die Souffleuse. José R. Martinez

Die Theatergruppe Riedholz bringt den durch Atréju Diener schwungvoll aktualisierten Stoff nun auch auf die Bühne. «Die Zeiten sind sorgenvoll. Deshalb unterhalten wir unser Publikum mit einem besonders eingängigen, entspannenden Stück», sagen Regisseur Beat Biberstein und Hans Ruedi Siegrist, Präsident der vor 22 Jahren gegründeten Theatergruppe Riedholz.

Tatsächlich ist es höchst amüsant, wie in diesem Stück geschwindelt und gelogen wird, sodass sich nicht nur die Balken, sondern auch das Publikum vor Lachen biegen.

Der aufwendige Lebensstil wird von Tante Jutta finanziert. José R. Martinez

Im Mittelpunkt der Komödie steht der junge Pflichtverteidiger Thomas Nägeli (Pascal Gygax), der offensichtlich nicht über genügend Finanzen für seinen wohl aufwendigen Lebensstil verfügt. Muss sich denn ein abhängiger kleiner Jurist tatsächlich den Butler Johan (Beat Biberstein) halten, der ihm devot und zugleich lärmig jeden Wunsch von den Augen abliest?

Zum Geburtstag trifft kein Check ein: dafür die Tante. José R. Martinez

Dank eines pünktlich alljährlich zum Geburtstag eintreffenden Schecks seiner Erbtante Jutta aus Kalkutta (Sabine Schär) kann Nägeli sein für Freunde wie den Schauspieler Louis (Christian Gaugler) und einen unterstützungsbedürftigen Penner (Bruno Werren) offenes Haus grosszügig führen.

Statt einen Check zu schicken, steht die Tante persönlich da

Doch plötzlich zum Geburtstag ist die warme Finanzdusche der Tante ausgeblieben. Stattdessen steht sie leibhaftig vor der Tür und will an einem langen Wochenende am Leben ihres Neffen teilhaben. Der hatte ihr nämlich, um den Geldsegen am Laufen zu halten, allerlei Lügengeschichten über die angeblich erfolgte Hochzeit und Kinder aufgetischt.

Beat Biberistein (ganz rechts) führt nicht nur Regie, er spielt auch selbst mit. José R. Martinez

Für den Beweis in der Realität befindet sich Nägeli nun in grosser Not. «Du hast mit Deiner Schwindelei mehr auf dem Kerbholz als Deine Klienten», urteilt ein Freund über die immer abstruser und klamaukiger sich entwickelnden Vorgänge zur Konstruktion einer Familie.

Beat Biberstein: Zum 90. Mal Regie geführt In Beat Biberstein (Hubersdorf) wirkte das Theatervirus schon seit vielen Jahren. Als Schauspieler und Regisseur trägt er für 90 Vorstellungen Verantwortung. Er ist spezialisiert auf Komödien, für deren Erfolg früher in Flumenthal, Derendingen und Günsberg, im Turnverein Riedholz und seit dem Jahr 2000 für die Theatergruppe er immer ein sicheres Händchen hatte. «Er macht unsere Theatercrew stark. In seiner Regiearbeit liegt Pfeffer drin», urteilt Präsident Hans Ruedi Siegrist. In Bibersteins Worten heisst dies: «Wir wollen das mit voller Pulle machen!» Er fühle sich fast wie ein Fussballtrainer, sagt er. Jetzt hat es sich für Biberstein, der sich vermehrt geschäftlichen Aufgaben zuwenden möchte, «ausgespielt». Er will nach dieser Aufführung Schluss machen. Zumal im nächsten Jahr wegen der verschobenen Renovierung kein Theateranlass in der Mehrzweckhalle stattfinden kann. Natürlich hoffen Präsident und Verein, dass Biberstein danach dennoch wieder die Lust am Laientheater befällt «und wir erneut auf ihn zählen können».

Die naiv auftretende Tante ist anfänglich entzückt. Aber ob sie das bleibt, wenn sie hinter die Kulissen des zusammengeschusterten Familienlebens blickt? Daran beteiligt sind Eufrosine Merluccio als Johans Ehefrau, Michelle Siegenthaler als Juttas Freundin Julie, Manuela Wyss als Pöstlerin und Beatrice Müller als Heilerin Jacky Spirig.

Mit viel Leidenschaft dabei

Den humorvollen «Albtraum» dieses Stücks, in dem fast jede Minute irgendetwas Neues passiert, verwandeln die neun Mitspielenden leidenschaftlich in ein flüssig ablaufendes Geschehen mit viel Schalk und Augenzwinkern. Gelegentlich reizt das Stück den Spass bis ans Limit aus. Aber den sicher agierenden Schauspielern gelingt der Spagat zwischen Komik und wenigstens einer Prise Ernsthaftigkeit.

Aufführungen in der Mehrzweckhalle Riedholz an den Abenden Mittwoch, 19., Freitag, 21., und Samstag, 22. Oktober, 20.15 Uhr. Zu einer Gratis-Nachmittagsvorstellung lädt der Verein am Samstag, 22. Oktober, um 13.30 Uhr ein. Reservation über das Telefon 032 622 70 56 oder die E-Mail info@theatergruppe-riedholz.ch.