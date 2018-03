Der Regierungsrat macht zusätzlich darauf aufmerksam, dass der Betrag für die Tempo-30-Zonen von seiner Höhe her in der Kompetenz des Gemeinderates liege, wie in der Gemeindeordnung nachgelesen werden könne. Selbst wenn der Budgetposten von der Gemeindeversammlung gestrichen worden wäre, hätte der Gemeinderat, im Rahmen seiner Finanzkompetenz, die Einführung der Tempo-30-Zonen in eigener Kompetenz beschliessen können.

Besser als Postulat

Die Gemeinde Biberist wird allerdings vom Regierungsrat auch gerügt. Eine Motion könne an der Gemeindeversammlung nur zu einem Gegenstand eingereicht werden, für den die Gemeindeversammlung zuständig sei. Da für die Einführung von Tempo-30-Zonen der Gemeinderat zuständig sei, wäre das Anliegen der Motionäre gar nicht motionsfähig gewesen. Der Gemeinderat hätte die Motion deshalb als Postulat entgegennehmen und behandeln sollen, da ein Postulat auch zu einem Gegenstand eingereicht werden kann, für den der Gemeinderat zuständig ist.

Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann nimmt diese Rüge gelassen zur Kenntnis. «Wir waren uns dessen bewusst», erklärt er. Zum Zeitpunkt, zu dem die Motion eingereicht wurde, war Hug-Portmann noch Verwaltungsleiter. In dieser Funktion diskutierte er auch über das richtige Vorgehen in dieser Sache. «Wir haben damals beschlossen, die Motion als Motion entgegenzunehmen, weil wir es schwierig fanden, die Motionäre mit einer juristischen Begründung abzuspeisen.»

Konkret sei der politische Willen höher gewichtet worden, als die juristischen Fakten. Ansonsten ist Hug-Portmann zufrieden mit dem Regierungsratbeschluss, der der Gemeinde in allen Punkten Recht gibt. «Wir haben richtig gehandelt.» Die Situation werde aber sicher nochmals diskutiert und analysiert. «Voraussichtlich werden wir vor allem nochmals über Tempo 30 auf der Aesplistrasse diskutieren», meint Hug. Die Umsetzung auf den kleinen Quartierstrassen dürfte im Gemeinderat nicht umstritten sein.

Mit dieser Aussage erfreut Hug-Portmann sicher Beschwerdeführer Markus Grütter. Er macht auf Anfrage nämlich deutlich, dass die Aesplistrasse für ihn im Fokus stehe. Weiter meint Grütter, dass der Beschluss des Regierungsrates juristisch gesehen sicher richtig sei. «Trotzdem ist das Vorgehen des Gemeinderates politisch gesehen ein No Go.» Man könne nicht eine Vorlage an der Urne zur Abstimmung bringen und danach, wenn der Entscheid nicht zur Zufriedenheit ausfällt, einfach machen was man wolle. «Das ist eine Veräppelung der Stimmbürger.»

Markus Grütter gibt sich deshalb noch nicht geschlagen. Sein weiteres Vorgehen habe er allerdings noch nicht definiert.