Die Realisierung von Massnahmen zur Verkehrsberuhigung ist in Lohn-Ammannsegg nicht erwünscht. Überaus deutlich lehnte der Souverän damit die beinahe flächendeckende Einführung von Tempo 30 in Lohn-Ammannsegg ab. Von 1473 abgegebenen Stimmzetteln waren bei dieser Vorlage 5 leer und 5 ungültig. Von den 1468 in Betracht fallenden Stimmzetteln wurden 455 für die Vorlage und 1013 gegen die Vorlage eingelegt.

Die Stimmbeteiligung betrug hohe 67,4 Prozent.