Schon mehrfach hat sich der Gemeinderat Luterbach und nun auch die Gemeinderatskommission (GRK) mit den Verkehrsmassnahmen rund um das Schulhaus beschäftigt. Damit soll in erster Linie der Verkehr der Elterntaxis in den Quartierstrassen rund um das Schulhaus verhindert werden. Am Montagabend wurde entschieden, wie nun definitiv verfahren werden soll. Zwei Massnahmen, die von Reto Affolter (WAM Planer und Ingenieure AG) neu vorgeschlagen wurden, haben die GRK überzeugt. So sollen an der Solothurnstrasse, entlang des Schulareals elf Parkplätze als Blaue Zone signalisiert werden.

Diese Parkplätze stehen der gesamten Bevölkerung, auch den Eltern, zur Verfügung. Die Parkplätze werden versetzt angeordnet, so könne das Tempo ohne grosse weitere bauliche Massnahmen heruntergebremst werden. «Dies wäre relativ schnell umsetzbar und man könnte es auch einfach wieder rückgängig machen, sollte dies gewünscht werden», meinte Affolter. Für den Bus stelle das kurze Stück keine allzu grosse Behinderung dar, erklärte er auf Nachfrage aus der GRK.