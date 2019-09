Am Donnerstag wurde in Biberist eine Störung im Vorliegernetz gemeldet. Laut der AEK Energie AG fiel der Strom um 10 Uhr aus. Betroffen waren insgesamt rund 2'000 Haushalte in Biberist und auch in Teilen von Nachbargemeinden.

«Grund war ein Erdschluss im 16 Kilovolt Kabelnetz ausgelöst durch einen technischen Defekt», so die AEK. Nach rund einer Stunde seien wieder alle Kunden mit Strom versorgt gewesen.